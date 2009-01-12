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Военная операция в Секторе Газа входит в решающую стадию

12 января 2009 08:49
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Израиль уже ввел на территорию анклава подразделения резервистов, что значительно увеличило армейский контингент. Все крупные населенные пункты по-прежнему блокированы пехотой и бронетехникой. А ночью Газа была атакована с моря. Израильские катера выпустили по целям на берегу более двух десятков снарядов. За последние сутки убиты около 40 жителей сектора Газа, большинство погибших – мирные жители. В то же время, в мире не стихают демонстрации. Наиболее крупные акции протеста прошли в Мадриде, Лондоне и Брюсселе. В бельгийской столице не обошлось без столкновений со стражами порядка.

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