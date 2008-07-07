Во время инцидента 4 июля службы сработали неоперативно

Президент Александр Лукашенко раскритиковал руководство силовых ведомств и служб спасения за недостаточную оперативность после взрыва в Минске.

Главе государства доложили о предварительных результатах расследования ЧП. Основная часть разговора со спецслужбами прошла за закрытыми дверями. Как известно, Александр Лукашенко, присутствовавший на концерте в ночь с 3 на 4 июля, лично осмотрел место происшествия и поручил незамедлительно выяснить все обстоятельства взрыва. А за последние двое суток глава государства ознакомился со всеми материалами. И вот что заявил Александр Лукашенко, открывая совещание.

Таким образом, на совещании у Президента сегодня сделан комплексный и подробный анализ событий, произошедших в ночь с третьего на четвертое июля в Минске. Дана оценка слаженности действий как служб, которые ликвидировали последствия ЧП, так и органов, которые сейчас ведут расследование.

Глава государства заслушал доклады всех участников совещания: начальника Службы безопасности Президента, министров внутренних дел и здравоохранения, председателя Комитета госбезопасности, главу Администрации Президента и госсекретаря Совета Безопасности.

Оценки Президента действий соответствующих служб носили порой жесткий характер. Определенные недочеты в их работе были, видимо, вызваны нехваткой опыта действий в такой ситуации. Ситуации, прямо скажем, нестандартной для спокойной и стабильной Беларуси. Тем более, что глава государства лично находился на месте ЧП, видел происходящее собственными глазами и сделал свои выводы.

Тем временем, появились новые подробности в ходе расследования ЧП. Специалисты считают, что глава государства находился в радиусе потенциального поражения. Трое из пострадавших в момент взрыва находились в одном секторе с Президентом. Кстати, по итогам совещания Александром Лукашенко даны конкретные поручения, в том числе – в отношении пострадавших.

