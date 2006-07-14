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Во Франции отмечают День взятия Бастилии

14 июля 2006 06:23
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Французской Республики Жака Ширака и народ этой страны с национальным праздником - Днем взятия Бастилии. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.В этот день во Франции вспоминают даже не освобождение последних узников знаменитой тюрьмы (произошло это 14 июля 1789 года), а скорее говорят о военной силе и мощи этой страны, сообщил чрезвычайный и полномочный посол этого государства Стефан Шмелевский. Праздник в честь вооруженных сил Франции стали отмечать с 1880 года. Сегодня в Париже на Елисейских полях и в других городах пройдут военные парады

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