Внешняя разведка Беларуси: от Древнего Полоцка до конца 16 века

На белорусских землях активную внешнюю разведку вел Древний Полоцк. В ход шло все: подкуп, шантаж, вербовка и даже захват заложников.

Полоцк и Киев соперничают за контроль над главной транспортной артерией — путем «из варяг в греки». В 1021 году полоцкий князь Брячеслав неожиданно захватывает Новгород. Ярослав Мудрый собирает дружину и идет мстить обидчику.Он настигает войско Брячеслава и наголову разбивает его.

Но далее происходят события, которые не поддаются логике. Ярослав заключает мир, по которому к Полоцкому княжеству отходят Витебск и Усвяты, - стратегические центры на пути «из варяг в греки».

Историки нашли объяснение этому нелогичному поступку. Оказалось, люди Брячислава завербовали агента в стане Ярослава Мудрого. Это был варяжский наемник Эймунд. Он хорошо знал о привязанности киевского князя к жене - нормандке Ингигерде.

Игорь Валаханович, кандидат исторических наук:

Он предлагает Брячиславу провести спецоперацию по захвату княжны Ингигерды, чтобы оказать влияние на ход военных действий. Ингигерда часто следовала за Ярославом в поход. Была организована засада. Эймунд более недели находился в засаде, но сумел выследить Ингигерду и взять ее в плен. И каково было удивление Мудрого, когда войска собрались, для того чтобы начать битву, и в стане полоцкого князя он увидел свою жену. Начались переговоры и противники пошли на компромисс. Полоцкий князь получил два города, а киевляне получили обратно Новгород.

C образованием Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского внешняя разведка сосредоточила свои интересы на двух направлениях: на восток, где набирала силы русская держава, и на юг, где все еще существовала опасность вторжения татарских войск.

Андрей Янушкевич, кандидат исторических наук:

Своеобразным разведцентром в этот период становится Орша. Этот город граничил с русским государством и именно через него шли московские посольства в Великое княжество Литовское и Польшу. Здешний староста Филон Кмита-Чернобыльский сумел организовать разветвленную агентурную сеть. Он имел восемь шпегов на территории Московского государства.

Владимир Конанович, кандидат исторических наук:

Это слово пришло в белорусский язык из польского. Ранее использовалось для обозначения лиц этой категории слово «рыскун». Шпеги содержались в штате пограничных воевод. И предназначались для ведения военной разведки. Для сбора информации о ситуации в пограничных землях соседней державы противника.

Шпеги Кмита-Чернобыльского слушали разговоры на рынках, водили знакомство с русскими боярами и служивыми людьми, содержали платных агентов. История сохранила инструкцию Филона о порядке связи. Шпионам предписывалось на лесной дороге в определенном месте обратить внимание на ель. Если вторая снизу ветка будет сломана - значит московское войско готовится к выступлению. Если же нет, значит пока все тихо.

Ливонская война, по мнению историков, во многом была войной разведок. Шпионы были с обеих сторон, собирали много информации, что не могло не влиять на ход боевых действий.

Владимир Конанович:

Известно из послания Филона Кмиты-Чернобыльского Генриху Валуа, как он использовал эту категорию лиц для добычи информации. Он знал в данный момент место расположения московского войска, знал о нахождении царя в Александровой Слободе, был осведомлен о движении татарских войск. Та информация, которую собрал Кмита и которую передавал Королю, была очень разнообразной.

По мнению ряда историков, переход известного русского боярина и воеводы князя Курбского на сторону польско-литовского государства, был следствием успешной операции по вербовке.

Игорь Валаханович:

Документы свидетельствуют о том, что еще задолго до того как он перешел, с ним был установлен контакт со стороны руководства ВКЛ и тайно велись переговоры. Были заранее оговорены условия его перехода, и то, что случилось в 1564 году, было следствием кропотливой работы, которая проводилась не один месяц.

Курбский не молчал о тайнах московского двора и устройстве русского войска. В январе 1564 года под Улой отряд Радзивилла Рыжего переловив русских сторожей, в жестокой битве рассеял войско героя первых сражений Ливонской войны князя Шуйского.

Андрей Янушкевич:

Кмита после Ульской битвы предпринял такой трюк в отношении московского войска, которое стояло под Оршей. Он специально выслал трех солдат в направлении лагеря русских. Этих солдат схватили и нашли при них письма, в которых сообщалось, что московское войско под руководством Шуйского разгромлено. Реакцией армии под Оршей была паника, и они побежали.

Игорь Валаханович:

До сих пор у историков вызывают недоумение события связанные с походом Грозного на Новгород. Существует версия, что этот поход был спровоцирован со стороны ВКЛ, когда до московского государя была доведена информация, что новгородцы задумали измену и хотят присягнуть на верность Королю Речи Посполитой Жигимонту. Вот эта информация была умело доведена, и получилось, что мощный центр Северо-западной Руси был разорен.

«Рыскун», «Шпигун», «Язык» - фактически профессиональные разведчики. Эти люди умели не только собирать сведения, но и молчать, когда попадали в руки врага.

Андрей Янушкевич:

Широко практиковались пытки. Было принято считать, что язык без пыток ничего не расскажет.

Пытка была не единственным способом проверки достоверности сведений. В качестве древнего полиграфа - детектора лжи, использовали обыкновенную гречневую крупу. Боярину, которого подозревали в измене князю, или вражескому лазутчику, засыпали в рот крупу и заставляли отвечать на вопросы. Если после этого она оставалась сухой — значит лжет!