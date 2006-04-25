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Внесены поправки в Кодекс о браке и семье

25 апреля 2006 14:30
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Органы внутренних дел Беларуси смогут подавать иск о признании брака с иностранным гражданином или лицом без гражданства недействительным, если он заключен с целью получения разрешения на постоянное проживание в республике.Данные поправки в Кодекс о браке и семье внесены в законопроект, который был рекомендован Постоянной комиссией Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ для включения в повестку весенней сессии белорусского парламента. Кроме того, предлагается также дополнить Уголовный кодекс, кодексы об административных правонарушениях и о браке и семье. В частности, статья Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное пересечение государственной границы иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополняется положением, согласно которому уголовная ответственность наступает также в отношении высланных иностранных граждан и лиц без гражданства.

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