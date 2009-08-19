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Внесено предложение о создании в стране отдельного следственного комитета

19 августа 2009 11:18
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При этом существует несколько вариантов подчинения этого органа: генеральной прокуратуре или напрямую главе государства.

В ближайшее время будет подписан протокол поручений главы государства и установлен срок для выработки предложений. По словам генпрокурора Беларуси, следственный комитет не противоречит Конституции Беларуси и не свидетельствует о неэффективности работы следственных органов.

– Это поиск оптимального решения. И перед нами стоит задача объединения усилий, что продиктовано необходимостью обеспечения прав и свобод граждан. Это продиктовано высшими соображениями укрепления законности, – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Григорий ВАСИЛЕВИЧ.

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