Внесено предложение о создании в стране отдельного следственного комитета

При этом существует несколько вариантов подчинения этого органа: генеральной прокуратуре или напрямую главе государства.

В ближайшее время будет подписан протокол поручений главы государства и установлен срок для выработки предложений. По словам генпрокурора Беларуси, следственный комитет не противоречит Конституции Беларуси и не свидетельствует о неэффективности работы следственных органов.

– Это поиск оптимального решения. И перед нами стоит задача объединения усилий, что продиктовано необходимостью обеспечения прав и свобод граждан. Это продиктовано высшими соображениями укрепления законности, – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Григорий ВАСИЛЕВИЧ.