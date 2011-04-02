Внеочередные выборы в Казахстане стартуют завтра

На высший государственный пост претендуют 4 кандидата. В их числе — действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он же считается и главным фаворитом гонки.

За ходом избирательной кампании будут следить более тысячи международных наблюдателей, в том числе и 16 представителей Беларуси. Наши соотечественники будут работать в составе миссии СНГ. В группу вошли члены Центризбиркома, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, представители Администрации Президента и местных органов власти.

В частности, ЦИК Беларуси представляет Николай Лозовик. Завтра группа посетит ряд избирательных участков. А уже в понедельник примет участие в итоговой конференции миссии СНГ. Там наши соотечественники представят свою оценку соответствия избирательной кампании в Казахстане — национальному законодательству и международным стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В Казахстане ведется огромная работа для того, чтобы каждый гражданин республики мог сделать свой выбор, определить самостоятельно, кто будет в ближайшее время главой государства. И потому нам не безынтересен опыт Республики Казахстан. Ведь это наш стратегический партнер, мы формируем единое таможенное пространство страной. У нас очень тесные хозяйственные, социальные и культурные связи.