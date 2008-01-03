Вместе мы - сила

Вопрос о создании Межпарламентской ассамблеи Движения неприсоединения может быть решен уже в этом году. Об этом сегодня в Минске заявил председатель постоянной комиссии Совета Республики Николай Чергинец. По его словам, инициативу Беларуси уже поддержали 50 государств -участников влиятельного международного объединения.



Николай Чергинец также прокомментировал обострение отношений между Вашингтоном и Минском. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки находятся в первом ряду тех, кто оказывает давление на суверенное государство-основателя Организации объединенных наций. Кроме того, Беларусь в середине 90-х вывезла со своей территории ядерное оружие под гарантии международного сообщества никогда не применять к нашей стране санкции, в том числе и экономического характера.



Николай Чергинец подчеркнул, что Беларусь всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству с США. Он ожидает улучшения отношений после предстоящих в этой стране в нынешнем году президентских выборов.