В.Макей: Дезинформация в российских СМИ - очередная медвежья услуга

Заявления о том, что якобы Беларусь свернет свое участие в интеграционных проектах на постсоветском пространстве в случае непризнания Россией президентских выборов, появившиеся в некоторых российских СМИ, являются «дезинформацией и грязной провокацией», - заявил глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей.

Владимир Макей:

Это очередная в отношении Беларуси провокация, они, к сожалению, участились в последнее время. Только больное воображение авторов наспех состряпанной информационной «утки» могло представить возможность появления каких-то ультимативных заявлений президента Беларуси по поводу выхода республики из любых интеграционных процессов.

Совершенно очевидно, что Александр Лукашенко в принципе никогда не мог этого заявлять, сообщил В.Макей агентству «Интерфакс-Запад». Он усомнился в том, что «данная дезинформация, появившаяся в СМИ, исходит по указанию высшего руководства России. Скорее всего, это очередная медвежья услуга далеких от реальной аналитики паркетных писак и подобных им политологов, которые в силу своего интеллекта и «осведомленности» не в состоянии придумать сколь либо правдоподобную «утку» и хотя бы как минимум ознакомиться с высказываниями президента Беларуси по данной теме».

На пресс-конференции для российских региональных журналистов на минувшей неделе А.Лукашенко, скептически оценив перспективы развития Таможенного союза, тем не менее, подтвердил участие Беларуси в этом проекте: «Я не знаю, что будет у нас с этим Таможенным союзом. Пока аплодисментов с нашей стороны нет, но мы не собираемся ломать любое направление интеграции».