Власти Японии официально подтвердили существование секретного ядерного договора с США

Между Токио и Вашингтоном он был заключен в годы холодной войны. Информация о пакте, полностью противоречащем японским законам и договоренностям между США и Советским Союзом, ранее уже появлялась в СМИ, однако правительство страны восходящего солнца всегда отрицало его существование.

Более того все эти годы опровергалась даже возможность рассмотрения появления подобной бумаги. И лишь крах в прошлом году правительства консерваторов после полувекового правления, позволил пролить свет на историю. Впрочем, не исключено, что темная история и сегодня стала известна не до конца.

Так сегодня нынешний кабинет министров рассекретил данные, согласно которым в 1966 президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сато договорились о швартовке в японских портах американских кораблей с ядерным оружием на борту. Более того, участниками тогда не ограничивалась степень боеготовности данных снарядов.

При этом, официально Япония продолжала сохранять статус безъядерной зоны, на всей территории которой было запрещено не только размещение, но даже хранение любых видов ядерного оружия. Но подтвердив существование договора, нынешние власти заявляют о том, что военные корабли США с ядерным оружием могли и не посещать японские порты.

Сколько лет и правительств понадобится, чтобы узнать всю правду остается по-прежнему не известным.