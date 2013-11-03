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Власти Туниса продлили чрезвычайное положение в стране до середины 2014 года

03 ноября 2013 16:53
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Новости Туниса. Чрезвычайное положение в Тунисе продлено до середины следующего года.

Ранее предполагалось, что оно будет отменено еще в начале 2013, однако каждые три месяца правительство страны продлевало его из-за нестабильной обстановки в государстве. Совсем недавно боевики попытались атаковать курортные зоны Туниса. В разных частях страны правительственными войсками ведутся контртеррористические операции.

Новое правительство пришедшее после «Арабской революции» уже более двух лет не может вывести Тунис из экономического, социального и политического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Тунисе

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