Власти Туниса продлили чрезвычайное положение в стране до середины 2014 года

Новости Туниса. Чрезвычайное положение в Тунисе продлено до середины следующего года.

Ранее предполагалось, что оно будет отменено еще в начале 2013, однако каждые три месяца правительство страны продлевало его из-за нестабильной обстановки в государстве. Совсем недавно боевики попытались атаковать курортные зоны Туниса. В разных частях страны правительственными войсками ведутся контртеррористические операции.

Новое правительство пришедшее после «Арабской революции» уже более двух лет не может вывести Тунис из экономического, социального и политического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.