Пока государства ЕС обсуждают практическое сотрудничество с Беларусью, реальные дела и взаимовыгодные проекты, официальная Варшава пытается продемонстрировать свою значимость в Евросоюзе.

Власти Польши составили собственный список представителей Беларуси, которым запрещен въезд на территорию страны. Эту информацию в нашей стране восприняли с большим сожалением. Об этом заявили в МИД Беларуси, отметив, что такое конъюнктурное и поспешное решение свидетельствует о выборе Польшей конфронтационного пути, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы с большим сожалением восприняли информацию о введении Польшей визовых ограничений. Это конъюнктурное и поспешное решение, которое свидетельствует о выборе конфронтационного пути польской стороной. Санкционное мышление углубляет разделительные линии и разрушает доверие. Опыт последних десятилетий со всей очевидностью доказывает бесперспективность такого пути. Решение польских властей, к сожалению, не оставляет выбора нам: республика Беларусь будет вынуждена пойти на адекватные по содержанию меры. Тем не менее, мы сохраняем уверенность, что у нас и наших европейских партнеров есть возможность отойти от негативных сценариев и вернуться к конструктивному и предметному взаимодействию в интересах всех сторон. Белорусская сторона выступает за равноправный и открытый диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Только такой диалог может рассматриваться, как надежная основа для достижения реального взаимопонимания.