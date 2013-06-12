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Власти Греции закрыли государственное телевидение и радио, обвинив компанию в расточительности

12 июня 2013 06:38
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Новости Беларуси. Сигнала не будет. Греческое государственное телевидение и радио по решению правительства прекратило вещание. Власти обвинили компанию в расточительности и закрыли. Вместо нее будет создана новая с бюджетом в 3 раза меньше.

Столь неожиданное решение было принято на фоне визита в Грецию тройки международных кредиторов. Представители МВФ, центробанка и Евросоюза приехали удостовериться, как страна соблюдает режим строгой экономии. Государственное телерадиовещательная компания оказалась одной из его жертв.

Поддержать теперь уже безработных журналистов к штаб-квартире организации приехали тысячи человек, в том числе и известные артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

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