Власти Гондураса пообещали сбить лайнер Мануэля Селайи (ФОТО)

Тысячи людей устроили манифестацию в поддержку президента, свергнутого военными неделю назад.

Сторонники изгнанного главы государства собрались недалеко от главного аэропорта страны, чтобы встретить своего лидера. Военные обстреляли их резиновыми пулями и применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

В столкновениях погибли как минимум два демонстранта, десятки ранены.

Самолет Мануэля Селайи приземлиться не смог. Военные блокировали посадочную полосу автомобилями и пригрозили сбить лайнер. В результате самолет вынужден был изменить маршрут, и приземлился в соседней Никарагуа.