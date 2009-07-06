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Власти Гондураса пообещали сбить лайнер Мануэля Селайи (ФОТО)

06 июля 2009 09:03
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Тысячи людей устроили манифестацию в поддержку президента, свергнутого военными неделю назад.

Сторонники изгнанного главы государства собрались недалеко от главного аэропорта страны, чтобы встретить своего лидера. Военные обстреляли их резиновыми пулями и применили слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

В столкновениях погибли как минимум два демонстранта, десятки ранены.

Самолет Мануэля Селайи приземлиться не смог. Военные блокировали посадочную полосу автомобилями и пригрозили сбить лайнер. В результате самолет вынужден был изменить маршрут, и приземлился в соседней Никарагуа.

# Фотофакт

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