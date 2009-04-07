Власти Бангкока опасаются захвата демонстрантами международного аэропорта

Тысячи человек собираются на антиправительственную акцию в Бангкоке. Организатор митинга – партия, представляющая интересы экс-премьера Таксина Чинавата. Демонстранты заявляют, что «будут бороться до тех пор, пока новоизбранный глава правительства остается у власти». Тем временем, в международном аэропорту Бангкока повышены меры безопасности. Полиция патрулирует дороги к пассажирскому терминалу, чтобы не допустить повторения сценария прошлого ноября, когда демонстранты захватили воздушные гавани.