Власть силой не возьмешь

Силовой вариант развития событий в Украине исключен. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Янукович. По его словам, для этого нет никаких предпосылок. Спокойные митинги на Майдане и в других городах страны - тому подтверждение.

Кроме того, премьер гарантировал всем иностранным инвесторам защиту их прав, а также пообещал, что экономика страны по-прежнему будет нормально развиваться.

Президент Украины Виктор Ющенко отверг все варианты выхода из кризиса, предложенные коолицией и сейчас политические оппоненты ждут решения конституционного суда.

Тем временем, в конфликт косвенным образом оказалась втянута и церковь. Киевский патриархат поддержал линию президента, заявив, что роспуск парламента - единственный выход из политического кризиса. Между тем, на площади Независимости растет количество митингующих.

