«Власть портит всех». Как удержать баланс при управлении – Марзалюк

Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 сентября состоялось расширенное заседание Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Много сказано о том, что в такой Конституции, которая есть у нас сейчас, нуждалось государство на этапе его становления. Сильная президентская власть, когда основной груз ответственности ложится именно на плечи главы государства. Сейчас белорусское общество и выстроенная вертикаль могут и должны помочь ее разделить.
Каких взглядов и настроений будет придерживаться следующий избранный Президент, предсказать невозможно. Потому новая Конституция должна стать страховкой от необдуманных и поспешных решений новоиспеченного лидера.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Важность баланса сдержек и противовесов в таких важных моментах, как Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд, мне кажется, что оптимально было бы, если бы была схема – 4 на 4 на 4. Четыре судьи вносит Президент, четыре – Палата представителей, четыре – Совет Республики. А всех утверждает или смещает только Всебелорусское собрание. Это была бы дополнительная такая вещь. То же самое по Центральной избирательной комиссии. Я считаю, что это был бы оптимальный вариант, который гарантировал бы сбалансированность в этом плане. Власть портит всех, и мы должны иметь страховочные определенные вещи. Мы помним, что самым близким к Цезарю человеком был Брут.
Читайте также:
Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну
Александр Лукашенко: «Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях»
Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют