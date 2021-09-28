«Власть портит всех». Как удержать баланс при управлении – Марзалюк

Алена Сырова, СТВ:

Много сказано о том, что в такой Конституции, которая есть у нас сейчас, нуждалось государство на этапе его становления. Сильная президентская власть, когда основной груз ответственности ложится именно на плечи главы государства. Сейчас белорусское общество и выстроенная вертикаль могут и должны помочь ее разделить.

Каких взглядов и настроений будет придерживаться следующий избранный Президент, предсказать невозможно. Потому новая Конституция должна стать страховкой от необдуманных и поспешных решений новоиспеченного лидера.