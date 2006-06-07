Прямой эфир

Владимиру Жириновскому запретили въезд на Украину

07 июня 2006 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в секретариате президента Украины. Кроме того, пересекать украинскую границу запретили ещё десятку российских граждан.

Ранее в службе безопасности Украины запретили въезд на свою территорию российскому депутату Константину Затулину за участие в акциях протеста против проведения  международных военных учений в Крыму.

Ожидалось, что сегодня парламент рассмотрит вопрос о допуске иностранных военных на Украину и обстановке  в Крыму, однако фракции, поддерживающие президента Виктора Ющенко и собирающиеся сформировать так называемую "оранжевую" коалицию, приняли решение взять еще один тайм-аут, до 14 июня.

Как известно парламентские выборы на Украине прошли  26 марта, однако большинство в Раде так и не сформировано, не избран спикер и не распределены должности в комитетах.

Другие новости рубрики

Все новости
07 июня 2006 11:33

Руководители таможенных служб СНГ наметили пути взаимодействия

07 июня 2006 11:00

О белорусско-российских отношениях откровенно

06 июня 2006 11:42

Получение вида на жительство в России для граждан Беларуси - не проблема