Владимиру Жириновскому запретили въезд на Украину

Об этом сообщили в секретариате президента Украины. Кроме того, пересекать украинскую границу запретили ещё десятку российских граждан.

Ранее в службе безопасности Украины запретили въезд на свою территорию российскому депутату Константину Затулину за участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Крыму.



Ожидалось, что сегодня парламент рассмотрит вопрос о допуске иностранных военных на Украину и обстановке в Крыму, однако фракции, поддерживающие президента Виктора Ющенко и собирающиеся сформировать так называемую "оранжевую" коалицию, приняли решение взять еще один тайм-аут, до 14 июня.

Как известно парламентские выборы на Украине прошли 26 марта, однако большинство в Раде так и не сформировано, не избран спикер и не распределены должности в комитетах.