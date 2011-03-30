Владимиру Некляеву, Виталию Рымашевскому смягчено обвинение

30 марта следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома экс-кандиадатам на пост Президента Беларуси Владимиру Некляеву и Виталию Рымашевскому предъявлено обвинение по статье 342-й «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Как отметили в МВД, обвинение предъявлено с учетом доказательств, в том числе, документальных материалов.

Следствие установило, что деяния этих людей при поддержке и финансировании зарубежных фондов были направлены на привлечение белорусских граждан к участию в незаконных массовых мероприятиях. Их целью было создать искусственный повод для непризнания результатов выборов Президента Республики Беларусь странами Европейского Союза, США и Российской Федерации для введения со стороны этих государств экономических и политических санкций как способа давления на официальную власть в Беларуси.

В милиции добавили, что квалификация действий фигурантов окончательно определена, и в ближайшие дни им, при участии защиты, будут предъявлены материалы уголовного дела для ознакомления с последующим направлением в суд через органы прокуратуры.

В соответствии с УК Беларуси, по ст.342 предусмотрено наказание в виде штрафа, или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Обвинение в организации массовых беспорядков, которое ранее выдвигалось фигурантам этого дела, предусматривало наказание до 15 лет лишения свободы.