Владимир Сокор, эксперт Jamestown Foundation: У нас нет перспективной политической альтернативы Лукашенко

Попытки изолировать Беларусь были совершенно недейственными и не принесли никаких результатов. С этим мнением Президента Литвы Даля Гибаускайте согласен эксперт американской организации Jamestown Foundation.

Владимир Сокор признает, что в Беларуси нет политической альтернативы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А на протяжении пятнадцати лет ему приходилось работать с той же самой группой лидеров белоруской оппозиции.

Владимир Сокор, эксперт организации Jamestown Foundation:

Те же самые группы, те же самые люди — каждый из них имеет свою маленькую партию, они не могут договориться между собой, всё это время они провели в междоусобицах, устраивая маленькие интриги маленьких партий. У них нет поддержки большей части белорусского общества, а Лукашенко — имеет ее. У нас нет перспективной политической альтернативы Лукашенко.