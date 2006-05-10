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Владимир Путин выступает за развитие СНГ как оптимальной экономической системы

10 мая 2006 11:56
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Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, заявил, что целью Москвы в интеграционных процессах на пространстве СНГ является создание оптимальной экономической системы, обеспечивающей эффективное развитие всех участников этой структуры.

"Россия готова прямо и ясно заявить о конечном результате такого поиска: это создание оптимальной экономической системы, которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого из его участников. Повторю, отношения с нашими ближайшими соседями были и остаются  важнейшим направлением  внешней политики Российской Федерации", - сказал российский лидер.

Владимир Путин не скрывал, что  на пространстве СНГ идет непростой, но активный поиск оптимальных моделей взаимодействия. "Спор вокруг целесообразности и дальнейшей судьбы Содружества не утихает до сих пор, и мы заинтересованно работаем над вопросами реформирования СНГ".

По словам Владимира Путина, из  опыта СНГ выросло и несколько продуктивных инициатив экономического сотрудничества.  <Параллельно, на основе совпадающих интересов сторон,  развиваются Союзное государство с Беларусью,  ЕврАзЭС, Единое экономическое  пространство, и сообща мы решаем проблемы, которые никто за нас не решит", - отметил Владимир Путин. Президент РФ считает, что многостороннее партнерство "позволяет это делать с меньшими затратами, с большой эффективностью".
Владимир Путин  также отметил, что Содружество стало хорошей основой для Организации Договора о коллективной безопасности. "В эту структуру вошли страны, по-настоящему заинтересованные в тесном военно-политическом взаимодействии", - сказал он.

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