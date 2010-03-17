Владимир Путин: Объем белорусских товаров на российском рынке составляет 40%

По итогам заседания союзного Совмина в Бресте премьер-министры двух стран пообщались с журналистами и прояснили детали вчерашних переговоров.

В частности, рассказали о реальных результатах экономической интеграции Беларуси и России и о том, как это в будущем повлияет на Таможенный союз тройки: Беларуси, России и Казахстана.

Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации:

Создание Таможенного союза и единственного экономического пространства — это, безусловно, путь развития. К тому же, это открывает рынок для очень многих его участников. Даже первые шаги по созданию таможенного пространства привели к резкому увеличению поставок белорусских товаров (а это, конечно, заслуга Правительства Беларуси) на российский рынок. Объем белорусских товаров сейчас составляет практически 40%.

Стало известно, что премьеры двух стран утвердили балансы топливно-энергетических ресурсов союзного государства на 2010 год. Впрочем, тема нефти и газа в отношениях России и Беларуси всегда интересовала журналистов. И вот как белорусский премьер Сергей Сидорский прокомментировал энергетические отношения двух стран на сегодняшнем этапе.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Объем нефти в 6,3 млн тонн поступает в Республику Беларусь беспошлинно. Мы внесли конкретные конструктивные предложения по развитию этого вопроса. До 1 июля 2010 года мы должны перейти к созданию единого экономического пространства и отмене всех пошлин.