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Владимир Путин назначен премьер-министром России

08 мая 2008 17:47
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Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Чуть ранее голосование по кандидатуре Путина прошло в Госдуме. Его поддержали 392 депутата, против высказались — 56 (от фракции КПРФ). Голосование по кандидатуре Путина оказалось рекордным по сравнению со всеми предыдущими кандидатами на пост председателя правительства России.

Рекордными стали и сроки, в которые был утвержден новый российский премьер-министр - спустя всего сутки с момента инаугурации президента. Теперь согласно Конституции премьер-министр в недельный срок должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти России, а также по кандидатурам на должности вице-премьеров и федеральных министров.

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