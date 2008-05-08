Владимир Путин назначен премьер-министром России

Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Чуть ранее голосование по кандидатуре Путина прошло в Госдуме. Его поддержали 392 депутата, против высказались — 56 (от фракции КПРФ). Голосование по кандидатуре Путина оказалось рекордным по сравнению со всеми предыдущими кандидатами на пост председателя правительства России.



Рекордными стали и сроки, в которые был утвержден новый российский премьер-министр - спустя всего сутки с момента инаугурации президента. Теперь согласно Конституции премьер-министр в недельный срок должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти России, а также по кандидатурам на должности вице-премьеров и федеральных министров.