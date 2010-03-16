Владимир Путин: Нас связывают с Беларусью столь много интересов, что их даже все не перечислить

Отдельные антикризисные решения стороны обсудили на Союзном Совмине в Бресте. В центре внимания – блок экономических вопросов. Всего в повестке дня значилось 23 вопроса.

Союзная двойка и Таможенная тройка: похоже, интересы этих двух интеграционных объединений стали стремительно пересекаться. Так и случилось и на сегодняшнем заседании Совмина Союза Беларуси и России в Бресте. Если говорили о союзной экономике, то тут же вспоминали таможенную тематику: наш Брест волей-неволей становится внешней границей Таможенного союза – Беларуси, России и Казахстана.

Ранее утро. Однако на таможенном посту Козловичи Брестской таможни оживленно, как будто и не было ночи. Сейчас инспекторы оформляют до полутора тысяч автомобилей в сутки, а когда терминал реконструируют полностью – то без очередей будут пропускать до четырех тысяч груженых авто.

Тем временем российский премьер спускался по трапу своего авиалайнера, а белорусские правоохранители сообщили: задержан груз с наркотиками, который предназначался для потребителей из России.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

– Была задержана партия наркотических средств, снятая с поезда «Варшава-Москва». Явно груз предназначался для потребителей в Российской Федерации. Вот это – конкретный вклад в нашу общую работу.

Как работают белорусские таможенники и пограничники, Владимиру Путину и Сергею Сидорскому и продемонстрировали на приграничном грузовом терминале Козловичи-2. Уникальное оборудование, способное обнаружить незаконный груз.

Вячеслав Михайлов, начальник отдела технических средств таможенного контроля, связи и вычислительной техники Брестской таможни:

– Есть товары, которые ограничены к перемещению. Они могут двигаться под любыми документами. Вся эта техника предназначена для того, чтобы определить этот товар.

Белорусские Козловичи стали наиболее крупным пунктом таможенного оформления на Западном направлении. Надежно прикрывают с Запада Союзное государство. Теперь полномочия расширятся: до Союза трех стран: Беларуси, России и Казахстана. Впрочем, и это не проблема. Этот терминал закупил базу паспортов всех стран мира. Лишняя запятая или размытая буква сразу насторожат новейший ультрафиолетовый сканер.

Но в центре внимания двух премьеров на Союзном Совмине по традиции был экономический блок вопросов. Торговые отношения двух стран за последние полтора года подверглись серьезному испытанию. Вместо более чем 30 миллионов долларов (рекордной цифры 2008 года), белорусы и россияне наторговали друг с другом всего лишь на 23.

Так что премьеры двух стран в окружении многочисленных чиновников экономического блока сегодня вновь вернулись к обсуждению антикризисного Плана совместных действий.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Мы – руководители Правительств двух стран – неоднократно подключались к работе наших экспертов, в телефонных переговорах и ряде личных посланий, чтобы проверить работу экспертов по тем вопросам, которые мы планировали достичь в ближайшей перспективе, в том числе на сегодняшнем заседании Союзного Правительства.

Владимир Путин:

– Белоруссия всегда была, есть и будет не просто стратегическим партнером, нашим особым партнером во всех смыслах. Нас связывают много различных интересов, что их даже все не перечислить.

Точек соприкосновения у двух стран действительно много: в сегодняшней повестке дня Союзного Совмина в Бресте было более 20 вопросов. Премьеры говорили и утверждали то, что потом предложат обсудить Президентам на следующем Высшем госсовете Союзного государства.

Сергей Сидорский:

– Традиционно, в центре нашего внимания остается экономический блок вопросов. И, как сегодня отмечал Владимир Владимирович, предыдущий год был сложным и для российской, и для белорусской экономики. Но нам удалось выдержать серьезные испытания финансового кризиса. Мы вышли с потерями, которые были значительными для нашего торгового товарооборота – более 30%, а Беларусь потеряла с Российской Федерацией в экспорте более 36%. Поэтому, есть всё, для того, чтобы обсудить вопросы, которые дадут возможность нарастить взаимный товарооборот и максимально сблизить потенциал наших экономик.

Из экономического и актуального: сегодня в Бресте, как сообщили премьеры, утвердили балансы топливно-энергетических ресурсов. А еще на шаг приблизились к созданию единого информационного пространства.

Ирина Туркова, Александра Кулакова, Серей Капустин, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.