Владимир Путин находится с рабочим визитом в Минске

Союзным отношениям Беларуси и России нужен импульс, - так считает Президент Александр Лукашенко.

Сегодня, встречаясь с Владимиром Путиным в формате "один на один", Глава нашего государства обозначил положение дел в Союзном строительстве как "тихо, скучно и неброско", а ведь люди ждут чего-то более определенного. Владимир Путин, вступая в диалог, ответил, что граждане двух стран ждут грамотной экономической работы, которая имела бы хороший социальный эффект и позитивно отражалась бы на благосостоянии. В этой связи правильным будет сконцентрировать административные и финансовые ресурсы на наиболее перспективных проектах, к примеру, в сфере высоких технологий.

Александр Лукашенко: "Встречаясь с вашим Президентом, я предложил такой вариант: нам надо взять несколько серьезных двусторонних проектов, серьезных, но достижимых, определенных, - отметил глава белорусского государства. - Это должны быть такие проекты, о которых мы можем сказать: не сегодня завтра мы это можем сделать".

В ходе общения белорусский Президент и российский Премьер также коснулись политического аспекта Союзного строительства. Так Александр Лукашенко заявил, что хотел бы предостеречь от всяких недомолвок и намеков на то, что Беларусь якобы начинает торговаться с Западом. Отношения Беларуси и России всегда будут дружественными и торг здесь неуместен, подчеркнул Глава нашего государства. В свою очередь Владимир Путин дал оценку прошедшей политической кампании в нашей стране, отметив её высокий организационный уровень.

"Кое-кто в СМИ стал намекать на то, что Беларусь якобы начинает торговаться с Западом, - сказал Президент. - Я уже говорил представителям Запада и говорю сейчас вам: мы никогда дружбой с русскими не торговали и не будем торговать."



