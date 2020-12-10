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Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ

10 декабря 2020 17:09
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Новости Беларуси. Угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ-1

Владимир Макей отметил, что на заседании был рассмотрен и принят ряд важных документов. В частности, СМИД принял план многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2021 год, который предусматривает обмен мнениями в рамках этих консультаций по всем актуальным вопросам жизнедеятельности Содружества.

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Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ-4

Особое внимание уделили вопросам международной и региональной безопасности. Участники приняли проект концепции военного сотрудничества на период до 2025 года, а также программу сотрудничества между пограничными ведомствами государств Содружества, рассчитанную на ближайшие пять лет.

Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Повестка дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ сегодня была очень обширной. Как всегда, участники заседания обменялись информацией о ситуации, складывающейся в нашем регионе, по периметру наших границ, внутри наших государств. Белорусская сторона довела информацию о том, как развивается ситуация сейчас внутри и вокруг Беларуси. Мы особо подчеркнули необходимость сделать уроки из тех событий, которые происходят в нашем регионе, и отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ. На это, кстати, обратили внимание все мои коллеги.

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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