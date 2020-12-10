Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ

Новости Беларуси. Угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей отметил, что на заседании был рассмотрен и принят ряд важных документов. В частности, СМИД принял план многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2021 год, который предусматривает обмен мнениями в рамках этих консультаций по всем актуальным вопросам жизнедеятельности Содружества. Как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией? Рассказывает министр иностранных дел Беларуси

Особое внимание уделили вопросам международной и региональной безопасности. Участники приняли проект концепции военного сотрудничества на период до 2025 года, а также программу сотрудничества между пограничными ведомствами государств Содружества, рассчитанную на ближайшие пять лет.