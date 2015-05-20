Владимир Макей представит Беларусь на саммите «Восточного партнерства» в Риге

Новости Беларуси. На саммите «Восточного партнерства» Беларусь будет представлять Владимир Макей. Министр иностранных дел направится в Ригу в соответствии с решением главы государства, сообщают в МИД нашей страны.

Рижский саммит «Восточного партнерства» начнется 21 мая и продлится два дня. Здесь будут присутствовать высшие руководители Евросоюза.

С представителями шести постсоветских стран обсудят развитие программы «Восточное партнерство». В нее входит Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.