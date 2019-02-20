Владимир Макей: Повышение роли Беларуси в мировой политике остаётся главной политической задачей

По мнению Владимира Макея, у наших партнеров на международной арене крепнет ощущение своевременности и целесообразности такой инициативы.

Новости Беларуси. Инициатива Президента о проведении масштабного диалога, аналогичного Хельсинскому процессу, находит всё больше сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В 2019 году нам необходимо наращивать критическую массу сторонников этой идеи, настойчиво лоббировать ее через политические элиты, общественные структуры, экспертное сообщество.

Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается нашей главной политической задачей на перспективу.

Сегодня, 20 февраля, во внешнеполитическом ведомстве говорят не только о перспективах, но и подводят итоги работы. Беларусь четко выполняет обязательства в стратегическом партнерстве с Россией и продолжает укреплять отношения с Западом. Активно развивает политический диалог и сотрудничество с государствами СНГ, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Помимо этого Беларусь сохраняет за собой традиционные рынки и закрепляется на новых. В 2018 году белорусский экспорт вырос на 15 % и достиг отметки в 33 миллиарда долларов.