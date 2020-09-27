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Владимир Макей: отмечаем попытки ряда стран злоупотреблять трибуной ООН. Речь идёт и о внимании к ситуации в Беларуси

27 сентября 2020 11:52
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Новости Беларуси. Беларусь на площадке ООН выдвигает и поддерживает прагматичные инициативы, направленные на максимальную реализацию потенциала организации в сфере поддержания международного мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: отмечаем попытки ряда стран злоупотреблять трибуной ООН. Речь идёт и о внимании к ситуации в Беларуси-1

Такую позицию озвучил в выступлении на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей призвал страны присоединиться к резолюции о запрещении новых видов оружия массового уничтожения, принятие которой инициирует Беларусь. Также он выступил с осуждением практики односторонних принудительных мер в международных отношениях. Не осталась без внимания и попытка давления на нашу страну.

Владимир Макей: отмечаем попытки ряда стран злоупотреблять трибуной ООН. Речь идёт и о внимании к ситуации в Беларуси-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы с сожалением отмечаем усугубившиеся попытки ряда стран в угоду своим узким политическим амбициям злоупотреблять трибуной ООН, включая Совет безопасности. Речь идет в том числе о сфокусированном внимании отдельных западных стран к ситуации в Беларуси, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам прежде всего извне.

Напомню, в августе этого года на выборах Президента Республики Беларусь народ сделал свой выбор. Выбор в пользу стабильного и процветающего государства. Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам «цветную революцию» мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя.

Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются ничем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад.

Владимир Макей: отмечаем попытки ряда стран злоупотреблять трибуной ООН. Речь идёт и о внимании к ситуации в Беларуси-7

Звучала и тема пандемии коронавируса. Она показала, насколько взаимосвязан мир и то, что ни одна страна не сможет добиться реального прогресса в решении глобальной проблемы, если другие останутся в стороне. Озвучен и белорусский подход. Он заключается в оптимальных мерах сохранения жизнедеятельности государства, прежде всего экономики, и обеспечении максимальной защиты населения.

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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