Владимир Макей: ни в коей мере не собираемся рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с российскими друзьями

Новости Беларуси. Совместное заявление 5 июня подписали главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Документ подвел итог заседания коллегий МИД двух стран. В нем подчеркивается, что две страны будут и далее укреплять взаимодействие на мировой арене, выступать «за» интеграцию на пространстве СНГ, а также осуждать терроризм во всех его формах и проявлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему ставка делается на торгово-экономическое сотрудничество. В настоящее время оно находится на высоком уровне. Беларусь – главный партнер России среди стран СНГ и четвертый в мире. В установлении таких тесных связей участвуют все регионы. Безусловно, свой вклад вносят дипломаты.