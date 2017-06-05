Владимир Макей: ни в коей мере не собираемся рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с российскими друзьями

Новости Беларуси. Совместное заявление 5 июня подписали главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Документ подвел итог заседания коллегий МИД двух стран. В нем подчеркивается, что две страны будут и далее укреплять взаимодействие на мировой арене, выступать «за» интеграцию на пространстве СНГ, а также осуждать терроризм во всех его формах и проявлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По-прежнему ставка делается на торгово-экономическое сотрудничество. В настоящее время оно находится на высоком уровне. Беларусь – главный партнер России среди стран СНГ и четвертый в мире. В установлении таких тесных связей участвуют все регионы. Безусловно, свой вклад вносят дипломаты.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы ни в коей мере не собираемся рвать наши связи, тем более экономические, политические, военные, с нашими российскими друзьями. Мы хотим не только сохранить, но и наращивать наше присутствие на российском рынке. Но одновременно мы хотим и иметь более тесные контакты со странами так называемой дальней дуги. Кстати, через заключение соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и странами дальней дуги, мы говорили об этом сегодня, порядка полусотни стран хотят иметь такие соглашения с нашим интеграционным объединением (ЕАЭС), и Беларусь через заключение этих соглашений выходит на эти рынки, которые являются крайне важными для нас.
За 25 лет дипотношений Беларусь и Россия вышли на уровень стратегического партнерства. Постоянно расширяется взаимодействие в экономической сфере, достигнут высокий уровень в промышленной и научно-технической кооперации. Стороны также однозначно высказались за продолжение и укрепление культурного и гуманитарного сотрудничества.