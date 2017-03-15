Владимир Макей: для нас важно участвовать в инициативе «Восточного партнерства»

Новости Беларуси. Беларусь остается решительным сторонником интеграции и предлагает минскую площадку для объединительных процессов в Центральной и Восточной Европе. Об этом министр иностранных дел нашей страны заявил 15 марта в Минске на встрече с главами делегаций стран Вышеградской группы и «Восточного партнерства».

Владимир Макей отметил особое значение сегодняшнего диалога. Он проходит впервые и накануне встречи министров иностранных дел в Варшаве. Это дает возможность всем участникам высказать свои мнения относительно ситуации, которая складывается сегодня в европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы традиционно стремимся к самоидентичности и устойчивому развитию между основными центрами силы в Европе. В нашей географической позиции есть одновременно и плюсы, и минусы. На самом деле мы обсуждали это с моим польским коллегой. Каждая страна Восточноевропейского партнерства и Вышеградской группы находится в определенном окружении, ситуации. Мы очень четко чувствуем это в Беларуси, потому что мы находимся, я бы сказал, между двух огней. Но мы не хотим пострадать в этой ситуации, мы хотим выжить и мы хотим развивать нашу страну. И поэтому мы думаем, что для нас важно участвовать в инициативе «Восточного партнерства», потому что у нас есть много общего.

Вышеградская группа и проект «Восточное партнерство» представляют собой интеграционные объединения. Обе структуры включают в себя государства, стремящиеся к самоопределению и развитию, что в сегодняшней непростой обстановке делать достаточно непросто.

В этой связи Владимир Макей подчеркнул особую необходимость в совместной работе Вышеградской группы и проекта «Восточное партнерство». Ведь это еще и возможности для торговли и межкультурного диалога.