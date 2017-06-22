Владимир Макей: Беларусь как председатель ЦЕИ будет содействовать решению общих экономических и социальных проблем

Новости Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей по окончании встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участников ЦЕИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На форуме стороны договорились объединить усилия для достижения важных целей: в том числе стабильности в регионе. Однако основное внимание участники уделили экономическому сотрудничеству. Важные шаги, которые помогут наладить торговые связи – развитие транспортной сферы, логистики а также гармонизация таможенных процедур и внедрение систем бездокументарной торговли.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Особый интерес представляет дальнейшая синхронизация планов расширения транспортных соединений в наших странах с учетом таких глобальных транспортных стратегий, как Трансъевропейская транспортная сеть и инициатива Китая «Один пояс, один путь».
Мы также говорили о возможностях более эффективного использования существующей инфраструктуры за счет оптимизации логистических процедур, сближения стандартов, развития трансграничных электронных услуг.
Главы МИД ЦЕИ договорились и о приоритетах, которые станут основой деятельности организации в ближайшие 2 года.