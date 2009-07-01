Владимир Литвин: Без Украины и Беларуси говорить о целостности Европы преждевременно

Александр Лукашенко встретился с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным.

В последнее время Украина, отметил глава государства, особо поддерживает Беларусь. Все эти перспективные вопросы сотрудничества, подчеркнул Президент в беседе с украинским спикером, лежат в плоскости интересов не только Беларуси и Украины, но и целого региона.

— Я вообще не вижу вопросов, которые мы не можем решить. Главное — чтобы в Украине наши договорённости были соблюдены на уровне правительства. Я очень надеюсь что вы употребите своё влияние в Украине, употребите силу власти парламента для того, чтобы подтолкнуть к реализации те договорённости, которых мы достигли. Мы не хотим, чтобы у нас были проблемы с Украиной мы хотим чтобы у нас были образцово-показательные отношения. И мы имеем возможность сделать это ни в ущерб Беларуси, ни Украине. Где надо подвинуться, мы подвинемся, где надо пойти навстречу вам — пойдите, но это будет не в ущерб национальным интересам обоих государств, — сказал Александр Лукашенко.

— Мы вчера провели очень плодотворные переговоры. Мы хотим, чтобы у нас работала система, чтобы тот уровень, который задали главы государств, был поддержан на уровне законодательном, — в свою очередь сказал Владимир Литвин.

Владимир Литвин подчеркнул, что на своём уровне сделает всё для того, чтобы достигнутые договорённости были реализованы. А уже по окончании встречи глава Верховной Рады делился с журналистами впечатлениями от разговора. Он назвал его откровенным и доверительным.

Владимир Литвин отметил, что теперь нам больше необходимо использовать свои транзитные возможности и сотрудничать в энергетической сфере. Он выразил надежду на то, что теперь парламенты двух стран перейдут от эпизодических встреч к постоянным. Также, по словам украинского спикера, много внимания в процессе беседы с Президентом было уделено месту Беларуси и Украины в Европейском сообществе.

— Я должен сказать, что совпадение позиций продиктовано объективными процессами, что без Украины и Беларуси говорить о целостности Европы и о том, что Европа может выступать глобальным игроком, будет преждевременно. Это общее понимание, которое присутствует в наших странах и будет хорошо, если это понимание будет присутствовать и в Европейских институциях, — заявил Владимир Литвин.