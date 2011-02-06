Владимир Кошелев (доктор исторических наук): Беженцы из Египта усугубят демографическую ситуацию в Европе, которая и без того желтеет, чернеет

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист высказал своем мнение по поводу истоков и будущего сложившейся ситуации в Египте.

Вторую неделю в Египте продолжаются акции протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Люди недовольны коррупцией, безработицей и высокими ценами на продукты. Волнения сопровождаются грабежами и поджогами. Во вторник Мубарак пообещал не выдвигать свою кандидатуру на очередных президентских выборах, которые назначены на сентябрь. Однако манифестанты продолжают требовать его немедленной отставки. Эпицентром кровавых столкновений между противниками и сторонниками действующего режима стала каирская площадь Тахрир.

В стране введен комендантский час, большинство магазинов закрыты, на трассах десятки блокпостов. В небе беспрерывно барражируют армейские вертолеты. На пределах возможности работает аэропорт Каира, который не справляется с многотысячным потоком желающих покинуть страну. Жертвами беспорядков по неофициальным данным стали до 300 человек, тысячи ранены.

Исходя из вашего опыта, вы жили в Египте, учились в Каирском университете, что это за страна и какой менталитет народа?

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист:

Важно подчеркнуть такую черту египтян как их исключительную терпеливость и терпимость. Одним словом, как я называю это – философическое отношение к жизни.

Три версии переворота в арабских странах: военные хунты, исламисты и происки Запада. Сейчас все говорят о четвертой версии – версии «голодного живота»…

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист:

В истории Египта новейшего времени, особенно после демографического взрыва, версия «голодного живота» в Египте присутствует и будет присутствовать и в дальнейшем. Это будет важнейшим инструментом управления массой недоедающих людей.

Площадь территории Египта составляет порядка 1 млн. квадратных километров. По моим (даже завышенным) подсчетам, только 4% - это сфера жизненного пространства. Главным образом – дельта Нила. Все остальное – пустыня. Хорошо, если бы в этой пустыне добывалось огромное количество нефти. Она добывается, но не столь значительно, чтобы обеспечить приток капитала и богатства. 4% территории Египта – это 40 тыс. квадратных километров. Около 80 млн. человек. Современный Египет – это не Египет времен фараонов, который был житницей для Средиземноморья и соседей. Основные продукты питания в Египет ввозят.

Какой уровень разрыва между богатыми и бедными?

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист:

Сказать, что большой – это ничего не сказать. Просто астрономический уровень. Очень и очень много богатых людей. Значительная их часть уже покинула Египет, подальше от этих событий, которые не известно, чем могут обернуться.

Получается, денег в стране фактически нет?

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист:

Естественно. Но, естественно, Египет получит помощь. И Запад обещать эту помощь, и международные финансовые организации. Но помощь обещают тому, кто будет выполнять определенные союзнические обязательства.

Кто режиссер того, что происходит в Египте?

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист:

Идет процесс глобализации. Пока что в условиях однополюсного мира. Создается новый мировой порядок. В центре которого, безусловно, стоит Запад, который интегрирует весь мир, и, естественно, навязывает свою модель развития и поведения для всех остальных. Тот, кто шагает не в ногу с этим, тот получается против этой модели развития.

Мы не знаем самых отдаленных перспектив этого плана. Здесь можно допускать самые различные варианты. После сентябрьских трагических событий в США в 2001 году начались радикальные перемены на Ближнем Востоке в контексте американской политики. Сначала Афганистан, затем Ирак, в настоящее время аналогичные события происходят в Египте. Египет расположен в стратегически важном регионе мира. Всякая нестабильность в этом регионе чревата отрицательными последствиями для Западной Европы, прежде всего.

Допустим невероятную гипотетическую ситуацию, когда в Египте разразилась гражданская война. Перекрывается Суэцкий канал, а мы уже помним ситуацию, когда он был перекрыт, и во что это обошлось Западной Европе. Массы беженцев, и куда они хлынут? Они хлынут в арабские страны, хлынут в Южную Европу. Еще больше усугубляя демографическую ситуацию в Европе, которая и без того желтеет, чернеет и так далее.

Формирование нового порядка, сохранение США как центра силы, сохранение позиции доллара – неизбежно подталкивает к этому. Доллар – как не просто средство обмена, но как товар. Его существование, силы, цементирующей процесс глобализации, его существование возможно, по-моему, только через войны. Обратите внимание, почему именно в арабском мире это происходит и будет дальше происходить до тех пор, пока арабский Восток остается крупнейшим в мире центром энергетических ресурсов. Контролируя которые, можно контролировать значительную часть мира.

Какой может быть финал?

Владимир Кошелев, заведующий кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор-арабист:

Финал может быть разным, но я лично отдаю предпочтение следующему. Мубарак, конечно, уйдет в отставку, это может произойти и сегодня, и завтра. Но до сентября – очевидно. Создается коалиционное правительство и начинается возня и так далее. Здесь важно теперь увести людей с улицы, ввести жизнь в нормальное русло, а там – будет видно.

Туризм – одна из основных статей дохода Египта. Сейчас страдают все. Турфирмы приостановили продажу путевок, авиакомпании вывозят оставшихся туристов. Из курортных зон Египта за 2 недели уехали около 1 млн. туристов. Белорусов остается не более полутора тысяч.

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:

В связи с тем, что число желающих выехать в Египет значительно уменьшилась, часть рейсов мы отменили. Ближайший рейс – 8 февраля. Но мы туда туристов уже вести не будем, а будем только вывозить. Мы планируем выполнить еще 3 рейса, чтобы вывезти оттуда всех туристов, которые вылетали из Минска. И пока полеты приостановить.