Владимир Корнилов: 99%, что эта Верховная Рада не доживет до конца своей каденции

О выборах президента Украины — разговор с директором украинского филиала Института стран СНГ Владимиром Корниловым.

- Прошло достаточно много времени с печально памятной «Оранжевой революции». Сейчас новая президентская кампания. Если сравнивать ее с предыдущей, на ваш взгляд, какие основные особенности можно выделить?

- Эта кампания намного грязнее, чем была та, 2004 года, до сих пор бывшая самой грязной в Украине. Мы видим сейчас, только на выходе на финишную прямую этой избирательной кампании, какие грязные технологии применяются многими, если не всеми, кандидатами в президенты. И я уверен, что дальше все будет идти по нарастающей. То есть, к первому туру выборов, а тем более, ко второму, мы увидим технологии такого черного пиара, такой компромат на кандидатов в президенты, включая двух основных, какой, по-моему, в СНГ не снился никому – ни в России, ни в Беларуси, ни где бы то ни было еще.

- Эксперты отмечают, что в этой политической кампании спонсоры решили сэкономить на технических кандидатах, а больше вложить в тех, кого реально поддерживают. Но появились вроде как и те, кто решил бросить некий вызов украинским олигархам и доказать, что к власти можно прийти и без денег. Тот же Василь Протывсих. Или это не так, и это тоже подставные технические кандидаты?

- Вы знаете, я, как политтехнолог со стажем, вообще очень скептически отношусь к термину «технический кандидат». В принципе, если называть техническими кандидатами всех тех, кто реально не претендует на завоевание президентского кресла, то фактически так можно называть 16 из 18 кандидатов, включая нынешнего президента Украины Виктора Ющенко. Каждый из них решает свою техническую задачу. В этом плане они вроде технические кандидаты. Да, так называемых фриков стало гораздо меньше. Во многом, потому что многие олигархи действительно экономят в связи с кризисом, во многом, потому что предыдущие предвыборные кампании убедили в неэффективности подобных кампаний. А появление таких людей, вроде Протывсих, это тоже некая технология. Понятное дело, по биллбордам он развешан по всей Украине, видно, что деньги на эту кампанию выделены солидные. И по биллбордам можно судить, кто стоит за этим господином, поскольку агитация направлена против двух остальных кандидатов, против Ю. и Я. Можно полагать, что за этой кампанией, за этим техническим кандидатом, стоит другой Ю.

- То есть, простые люди в украинскую власть не приходили уже долгое время и, скорее всего, в ближайшем будущем не придут?

- Если простыми людьми называть среднестатистического украинца, то вы же понимаете: два с половиной миллиона гривен у простых людей на это нет.

- Один из кандидатов в Президенты, бывший спикер Арсений Яценюк, уже заявил, что в случае, если он выиграет эти выборы – сразу же распустит Верховную Раду. Нынешний спикер и также кандидат Владимир Литвин согласился, что в случае отмены нормы об избрании депутатов по партийным спискам он тоже за досрочные выборы в Раду. Неужели еще и 2010-й станет таким годом нескончаемых выборов в Украине?

- Вполне вероятно. Я уверен на 99%, что эта Верховная Рада все равно не доживет до конца своей каденции, то есть либо в 2010, либо в 2011 году нам в любом случае придется этот парламент переизбирать. Причем я склонен больше рассматривать вариант выборов в 2010 году, вне зависимости от исхода президентских выборов. Вы заметьте, кстати, тему роспуска парламента даже в свои предвыборные программы записал целый ряд кандидатов, включая ныне действующего президента Виктора Ющенко. А, вы меня простите, нормы, которые включены подобными кандидатами в свои программы, вообще не согласовываются ни с конституцией, ни с законами. Это показывает, что у элит, фактически, складывается определенный консенсус по поводу того, что нынешний парламент не в состоянии решать никаких вопросов.