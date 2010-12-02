Владимир Фесенко, политолог: В США и в Европе устали от политической нестабильности в Украине

20 ноября 2010 года впервые за 9-летнюю историю существования нефтепровода «Одесса-Броды» нефть по нему пошла в сторону Беларуси. За 4 дня 80 тысяч тонн «чёрного золота», что символично, по магистральному нефтепроводу «Дружба» перекачались на Мозырский НПЗ.

И пускай нефть для пробной прокачки использовалась российская, уже в следующий раз её заменит гораздо более качественная венесуэльская «Санта-Барбара». В 2011 Беларусь закупит у Венесуэлы 10 миллионов тонн сырья, и если раньше его приходилось перевозить железнодорожным транспортом, теперь благодаря запуску «Одесса-Броды» в аверсном режиме на каждой тонне нефти Беларусь сэкономит 25-30$.

Контракт на пробную прокачку нефти для Беларуси с украинской стороной подписали в конце октября. После нескольких встреч Александра Лукашенко с его украинским коллегой Виктором Януковичем. Президент тогда заметит: независимость и суверенитет стоят дорого — в возможности аверсного запуска «Одесса-Броды» кто-то всё ещё просто сомневался, кто-то не верил, кто-то завидовал. И сейчас, когда успех очевиден — о белорусско-украинской Дружбе не только в делах нефтяных, о независимости и уходе от надоевших рычагов давления — из Киева разговор в тему.

Владимир Фесенко: Вот когда мы говорим о белорусской теме, то Янукович, у которого всё-таки белорусские корни, я думаю, что у него есть особые чувства и симпатии к своей исторической родине. Во-вторых, я не исключаю, что у него есть и определённые симпатии к президенту Лукашенко. Мы видим сразу несколько встреч с Лукашенко и активизацию отношений, в том числе и экономических с Беларусью.

СПРАВКА ОТ «СТОЛИЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Владимир Фесенко. Известный украинский политолог. Родился в 1958 году. Имеет учёную степень кандидата философских наук. Доцент политологии. В течение 7 лет возглавлял Киевский Центр прикладных политических исследований «Пента». Автор более 70 научных публикаций и тысячи публикаций в СМИ. Член Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины. В данный момент занимает должность директора Киевского Института проблем управления им. Горшенина.

Владимир Вячеславович, какой же на самом деле политик Янукович и настолько ли он пророссийский, каким его некоторые пытаются представить? Янукович катается на раритетных автомобилях вместе с Медведевым, но при этом тот же Янукович соглашается запустить нефтепроводы «Дружба» и «Одесса-Броды» в аверсном режиме и поставлять венесуэльскую нефть в Беларусь.

Владимир Фесенко: Янукович, думаю, осознал, что чрезмерное сближение с Россией — а он, кстати, хороший автомобилист, он прекрасно понимает — сильный вираж в одну сторону грозит тем, что можно перевернуться. Поэтому надо держать баланс — в геополитике, как и на дороге. И не только Россия, но и Беларусь, и Казахстан для нас такие же важные стратегические партнёры, как в экономическом, так и в политическом плане.

Есть ситуации, где нужно искать баланс интересов, компромиссы по цене на энергоносители или по условиям поставок энергоносителей. То же самое касается и условий транзита. И Беларусь уже с этим столкнулась, а Украина — при новом руководстве, может быть, были некоторые иллюзии, что вот Россия пойдёт на уступки. Но мы видим — разница экономических интересов, поэтому переговоры по поставкам того же газа, нефти идут достаточно сложно.

Когда были подписаны так называемые харьковские соглашения, которые ещё называют «флот в обмен на газ», на снижение цены на российский газ возникла договорённость о продлении базирования черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Эти соглашения много критиковали. Но важен был экономический результат. И думаю, сейчас тот же Янукович как Президент Украины, Азаров как глава правительства — они занимаются практически поиском баланса интересов. Улучшая отношения с Россией и договариваясь с Россией о новой формуле цены на газ — ещё не факт, кстати, что договорятся, но переговоры идут — нам нужны отношения и с нашими ближайшими соседями. В том числе, учёт их интересов и наша собственная выгода.

Если через территорию Украины будет идти транзит венесуэльской нефти в Беларусь, и если Украина на этом будет зарабатывать, то почему бы и нет? Для администрации Януковича приоритетом является не просто поиск новых стратегических партнёров и развитие отношений с традиционными. На первый план выходит экономизация внешней политики. То есть, экономические интересы. Геополитика геополитикой, но в первую очередь важны экономические интересы. И в этом плане проект транзита венесуэльской нефти через территорию Украины достаточно интересен для Украины.

Януковичу действительно удаётся быть в хороших отношениях со всеми?

Владимир Фесенко: Если оценивать политику Януковича, как президента, то заметно, что, при значительном сближении и потеплении отношений с Россией, Янукович пытается выстраивать свою политику многовекторности. Это отвечает интересам самой страны. Нужно формировать и выдерживать некий баланс интересов Украины в отношениях как с Западом, так и Россией. Крен как в одну, так и в другую сторону чреват очень серьёзными проблемами. Причём, если раньше, ещё при президентстве Ющенко, достаточно много говорилось о проблемах, которые возникли из-за чрезмерного крена в сторону Запада: достаточно вспомнить историю с форсированием евроатлантической интеграции Украины — чем это закончилось, мы все знаем, видим. Слишком резкое и кардинальное сближение с Россией, конечно же, ослабляет самостоятельность Украины и делает её более зависимой от России. Европейская интеграция сохраняется в качестве главного вектора внешней политики, отношения с Россией улучшаются. Но в этой многовекторности очень важное место принадлежит и постсоветским стратегическим партнёрам — и Беларуси, и Казахстану.

Понятно, наверное, почему происходит такая экономизация политики. Потому что кризис, финансовый кризис — одна из самых актуальных тем в Украине на протяжении последних двух лет. Понятно не только в Украине. Но у вас достаточно сложная ситуация.

Владимир Фесенко: Проблема в том, что нужно выходить из ситуации экономического кризиса и при этом нужно удерживать на определённом стабильном уровне социальные гарантии. Вот сейчас ситуация такова, что нужно стабилизировать пенсионный фонд. Вы знаете, какая сейчас ситуация во Франции — протесты против повышения пенсионного возраста. В Украине ситуация не проще.

Дело в том, что МВФ, который дал новый займ Украине для стабилизации нашей финансовой системы, в том числе поставил очень жёсткие условия и по платежеспособности нашего «Нефтегаза», следовательно, нужно повышать цены на газ — а это уже и социальная проблема. МВФ поставил очень серьёзные требования по пенсионному фонду, в том числе, и в контексте повышения пенсионного возраста. И украинское правительство сейчас опять-таки вынуждено искать балансы экономические и социальные уже во внутренней политике.

Владимир Вячеславович, как вообще изменилась жизнь в Украине после прихода к власти Януковича. Я Вас сейчас спрашиваю не как политолога, а как человека. Потому что я, например, заметила, что сотрудников ГАИ на дорогах стало в разы больше.

Владимир Фесенко: Да, это, кстати говоря, очень точное замечание. Но, если говорить в целом об изменениях последних месяцев после президентских выборов: формируется новый политический режим и новая система власти в стране. Главный вектор уже очевиден, он заявлен и уже частично реализован — это усиление роли президента и формирование административной вертикали, во главе которой стоит президент. Вывод, который почти все признают — стало больше политической стабильности. Конфликты между президентом и премьером ушли в прошлое. Выстраивается новый политический режим. Страна стала президентско-парламентской республикой. Для всех очевидно, кто главный человек в стране — президент страны. Он влияет и на правительство — и потому что премьер-министр абсолютно лоялен президенту. Это его однопартиец, и там нет споров, кто главнее. Есть ещё и влияние на парламент, на парламентское большинство, да и в целом система власти страны перенастроилась под президента. В этом плане ситуация стабилизировалась.

Давайте вернёмся к президентским выборам. Тогда Юлия Тимошенко направо и налево кричала о массовых фальсификациях, потом проиграла процесс в суде. Миссия БДИПЧ ОБСЕ буквально сразу признала эти выборы, так же, как и предыдущие. Действительно ли выборы в Украине настолько демократично чисты, или Европа каждый раз играет нужную себе карту?

Владимир Фесенко: И США, и страны ЕС, в том числе руководство ЕС достаточно быстро признали результаты президентских выборов в Украине. Мне кажется, что и в США, и в Европе устали от политической нестабильности в Украине. От бесконечных конфликтов между президентом и премьером, не просто устали, а были раздражены этой ситуацией — они не знали, с кем и как договариваться. Поэтому они, конечно же, имели свой собственный запрос на стабилизацию политической ситуации в Украине. Сейчас тоже, кстати говоря, есть немало критических замечаний в ЕС по поводу Украины. Вот буквально на днях обсуждали в Европарламенте украинскую ситуацию, правда, показательно — решение отложили. Не торопятся.

Получается, Европа с одной стороны хочет стабильности для Украины — оставьте нас в покое, давайте вы уже угомонитесь со своими постоянными спорами, а с другой стороны говорит: давайте нам всё то же, что было при Ющенко, только со стабильностью.

Владимир Фесенко: Тут Вы верно подметили противоречивость, такую амбивалентность общественного сознания в Украине. Это касается не только отношения к демократии. И стабильность, и конкурентность одновременно. Но другой пример приведу: многие украинцы хотят одновременно интеграции и с Россией, и с ЕС. Не всегда это возможно совместить. Но на самом деле такая противоречивость, разнонаправленность — это специфика украинского общества.

И белорусского наверное тоже? В силу геополитического положения?

Владимир Фесенко: Наверное, да. В этом плане мы действительно в чём-то схожи и исторически у нас похожая история становления нашей государственности. И здесь очень важно, наверное, то, чтобы, несмотря на эту разноречивость и противоречивость, важно сохранить уникальность общественную, политическую и самое главное — сохранить хорошие отношения со всеми соседями Украины. И с Европой, и с Россией, и с Беларусью.