Владимир Андрейченко: проведение летней сессии ПА ОБСЕ позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики

Новости Беларуси. Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе станет главным лейтмотивом 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В этом году крупнейший форум пройдет в Минске с 5 по 9 июля.

Мероприятие такого масштаба белорусская столица будет принимать впервые. 1 марта на первом заседании организационного комитета по подготовке к проведению сессии определен ряд задач.

В ближайшей перспективе необходимо решить вопрос с переоборудованием ключевых площадок в соответствии с требованиями ОБСЕ. Окончательное согласование программы планируется 15-17 марта в ходе визита председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мероприятие такого уровня проходит в Беларуси впервые. Оно позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики и безопасности, развитии политического диалога с парламентариями других государств, откроет новые возможности по продвижению национальных интересов нашей страны, расширению торгово-экономического сотрудничества.

Ожидается, что в предстоящей сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ примут участие порядка 700 делегатов из 57 стран. Планируется обсуждение политических, экономических, вопросов безопасности и других.