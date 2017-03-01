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Владимир Андрейченко: проведение летней сессии ПА ОБСЕ позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики

01 марта 2017 10:46
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Новости Беларуси. Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе станет главным лейтмотивом 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В этом году крупнейший форум пройдет в Минске с 5 по 9 июля.

Мероприятие такого масштаба белорусская столица будет принимать впервые. 1 марта на первом заседании организационного комитета по подготовке к проведению сессии определен ряд задач.

В ближайшей перспективе необходимо решить вопрос с переоборудованием ключевых площадок в соответствии с требованиями ОБСЕ. Окончательное согласование программы планируется 15-17 марта в ходе визита председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мероприятие такого уровня проходит в Беларуси впервые. Оно позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики и безопасности, развитии политического диалога с парламентариями других государств, откроет новые возможности по продвижению национальных интересов нашей страны, расширению торгово-экономического сотрудничества.
Ожидается, что в предстоящей сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ примут участие порядка 700 делегатов из 57 стран. Планируется обсуждение политических, экономических, вопросов безопасности и других.

# Владимир Андрейченко # ОБСЕ

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