Владимир Андрейченко проинформировал Президента о ходе подготовки к новому законотворческому сезону

Зарплаты вырастут, расходы на здравоохранение и образование увеличатся. Бюджет Беларуси на 2011 год сохранит социальную направленность. Главный финансовый документ страны рассмотрят парламентарии на внеочередной осенней сессии. Всего их будет две.

О ходе подготовки к новому законотворческому сезону Александра Лукашенко проинформировал спикер Нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Народные избранники намерены рассмотреть целый ряд законопроектов, определяющих развитие страны в 2011 году. Продолжится также работа по упрощению налогообложения. Это повысит инвестиционную привлекательность Беларуси.

Владимир Адрейченко, председатель Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

– Наша страна идет по пути упрощения налоговой системы и снятия налоговой нагрузки с наших предприятий. В частности, предусматривается, что в следующем году будет отменен налог на услуги, сбор на развитие инфраструктуры. Также, будут пересмотрены коэффициенты к ставкам земельного налога, налога на недвижимость. Все это направлено на то, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Беларуси, а также создать предпосылки для более активного развития предпринимательства в Республике Беларусь.