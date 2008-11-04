Вклады в белорусских банках становятся все более защищенными

Сегодня Президент Александр Лукашенко провел совещание о государственной гарантии сохранности банковских вкладов населения. Главе государства были представлены 2 проекта: декрета и указа. "Люди сегодня доверяют власти и банковской системе и мы должны их поддержать", - подчеркнул Глава государства. Новые законопроекты – это очередной шаг в дебюрократизации и либерализации банковского сектора экономики. Белорусские банки теперь будут гарантировать сохранность и возврат депозитов в любой сумме и в любой валюте. В стране будет также создано агентство по гарантированному возмещению банковских депозитов физических лиц.



О механизме сохранности банковских вкладов Глава государства только в октябре заявил несколько раз. В итоге появилось поручение Президента в срочном порядке создать проекты соответствующих нормативных актов, которые бы стали основой этой гарантии. И сегодня на стол Александру Лукашенко легли 2 документа: проекты Декрета и Указа по вопросам защиты вкладов физических лиц и упрощения системы отчетности банков.



Беларусь сегодня делает ещё один шаг в либерализации государственной политики в банковской сфере. Пока эта сфера работает по Четвертому Декрету Президента. В котором, в частности, говорится о гарантиях сохранности средств физических лиц в иностранной валюте. Сейчас предлагается эти гарантии распространить и на депозиты в национальных рублях. И если четвертый Декрет был руководством к действию только 6-ти крупнейшим банкам, то под новые Декрет и Указ подпадают все банковские структуры, которые имеют лицензию Нацбанка по работе с вкладами населения.



Один из новых механизмов и конкретный пример гарантий – создание в Беларуси Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц. Структура появится в нашей стране в ближайшем будущем. Первоначальный капитал её будет сформирован Правительством и Национальным банком по 100 миллиардов соотвественно от каждой структуры. А в ближайшие 2 года сумма вырастет до 700 миллиардов рублей.



Подобная структура существует уже в нашей стране (в виде Фонда), но механизм пополнения и распоряжения этими деньгами изменяется. Да и объем капитала создаваемого Агентства гораздо больше. Первоначального его размер будет сформирован в объеме 200-от миллиардов рублей. С учетом того, что гарантийный фонд Нацбанка составляет еще 75 миллиардов, то агентство в ближайшее время будет иметь капитал около 300 миллиардов. Президент поставил задачу довести капитал агентства до 700-от миллиардов рублей в течение ближайших двух лет, чтобы он полностью соответствовал международным стандартам в отношении таких финансовых структур.



Идею создания Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц Глава государства полностью одобрил. Предварительно узнав мнение руководителей главных банков страны, которые были приглашены на это совещание. Глава Нацбанка Петр Прокопович заверил, что предпринимаемые шаги в области гарантий, несомненно привлекут не только отечественного вкладчика, но и иностранного.



Новые документы для банковской сферы будут едиными правилами для государственных и частных банков. Либерализация будет доведена до максимума, но это вовсе не означает снятие контроля. И если декларацию в банке теперь не будут спрашивать, то в случае, если операция будет признана подозрительной, то сотрудник банка обязательно сообщит о ней в Департамент финансового мониторинга.



Обсуждение новых документов, регламентирующих гарантии сохранности банковских вкладов, заняло чуть более часа. Их подписание решили в итоге не откладывать. Стадия доработки Проектам Указа и Декрета не понадобилась.



К новым проектам Указа и Декрета у Президента было лишь одно, но важное требование — это должны быть документы прямого действия, то есть с минимальным количеством отсылочных норм. Чтобы были понятны и банкирам, и рядовым вкладчикам.