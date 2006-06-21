Визы в Латвию для белорусов стали бесплатными

Начиная с 21 июня и до присоединения Латвии к Шенгенскому соглашению визы в эту страну всех видов и категорий для белорусов стали бесплатными. Таким решением кабинет министров этой балтийской страны поддержал политическую инициативу латвийского МИД.

Согласно правилам правительства, от госпошлины за оформление виз можно освобождать в интересах государственного престижа. Как отметили в латвийском посольстве, <это решение будет способствовать развитию гражданского общества в Беларуси и ее демократизации, предоставлению белорусам всесторонней информации как о Латвии, так и о Европейском Союзе в целом>.

От уплаты госпошлины уже освобождены граждане Украины, Грузии и Молдовы. Въезд в Беларусь для граждан Латвии по-прежнему остается платным: госпошлина за разовую визу составляет 32 доллара, многоразовую - 100 долларов.