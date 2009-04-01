Визовый режим для жителей приграничья Беларуси и Литвы может быть отменен в мае

Об этом сообщил журналистам директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виктор Янковенко на туристической ярмарке "Отдых-2009", передает корреспондент БЕЛТА.

Как планируется, соответствующий документ вступит в силу уже 1 мая 2009 года. После этого жители приграничья двух государств смогут находиться в приграничной зоне до 90 дней при условии наличия карты постоянно проживающего.



Ранее сообщалось, что Беларусь в 2009 году планирует подписать договор о режиме госграницы с Литвой, а также договоры о малом приграничном движении. Участниками этого движения станут сотни тысяч граждан приграничья Беларуси и сопредельного государства. При этом с литовской стороны в зону попадают около 800 тыс., а с белорусской - около 600 тыс. человек. Они смогут перемещаться через границу, реализуя свои потребности в культурном, духовном, религиозном и других планах.