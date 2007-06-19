Визит мэра Москвы завершился, работа продолжается

Между Правительством Москвы и Беларуси накануне были подписаны десятки совместных соглашений.

У российской столицы на Минск большие планы: от строительства жилья до закупки белорусских стройматериалов и техники.

Москвичи уехали, но обещали вернуться. Сотрудничество Белокаменной и Минска стало еще теснее. Между Правительством Москвы и Беларуси накануне были подписаны десятки совместных соглашений. У Москвы на Минск большие планы: от строительства жилья до закупки белорусских стройматериалов и техники. Отечественные предприятия, не откладывая на потом, уже взялись за их исполнение.

Импровизированное турне чинов московских прокатилось и по регионам земли белорусской. Почти семь десятков соглашений, под которыми подписались не только министерства, но и районные администрации.

Более трети белорусско-российского товарооборота приходится на торговлю Беларуси именно с Белокаменной. У минского предприятия "Амкодор" отношения с Москвой - сугубо технические. За годы сотрудничества эта техника "пробороздила" не одну тысячу километров по российским дорогам, и бездорожью. Поэтому во время нынешнего визита москвичи интерес не только проявляли, но и подтверждали.



Прелести отдельных инвестиционных проектов несколько тысяч минчан смогут оценить лично. Сразу два проекта по строительству жилья реализуют в белорусской столице. Пока на макетах и эскизах, в перспективе - 130 тысяч квадратов микрорайона с предсказуемым названием Московский. Еще один жилой район возведут на проспекте Победителей. Кроме того, обсуждают и строительство крупного торгового комплекса. Возможно, он останется в пределах городской черты, возможно, дислоцируется за МКАД.

Сегодня у Москвы на Минск, впрочем, как и у Минска на Москву, большие планы. Планы, о которых уже не только говорят. Планы, которые хоть и кажутся делом далекой перспективы, на деле могут оказаться так же близко, как и две страны-соседки.