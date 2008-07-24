Визит группы экспертов Всемирного банка продолжается

Сегодня делегация посетит котельную в Борисове. Напомним, специалисты департамента по энергоэффективности и предприятия "Белинвестэнергосбережение" подготовили и представили экспертам технико-экономическое обоснование по первым четырем объектам модернизации в сфере ЖКХ, которые предлагается включить в проект.



Речь идет о реконструкции с переводом в мини-ТЭЦ четырех котельных. На финансирование нового проекта по энергоэффективности Всемирный банк предполагает выделить Беларуси заем в размере до 150-ти миллионов долларов.