Прямой эфир

Визит группы экспертов Всемирного банка продолжается

24 июля 2008 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня делегация посетит котельную в Борисове. Напомним, специалисты департамента по энергоэффективности и предприятия "Белинвестэнергосбережение" подготовили и представили экспертам технико-экономическое обоснование по первым четырем объектам модернизации в сфере ЖКХ, которые предлагается включить в проект.

Речь идет о реконструкции с переводом в мини-ТЭЦ четырех котельных. На финансирование нового проекта по энергоэффективности Всемирный банк предполагает выделить Беларуси заем в размере до 150-ти миллионов долларов.

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2008 07:38

Завершается представление в окружные избирательные комиссии списков и заявлений о регистрации инициативных групп

23 июля 2008 16:45

Беларусь и Венесуэла будут продолжать строить стратегический политический и экономический альянс

23 июля 2008 16:44

Совместное мероприятие Беларуси и Венесуэлы приступило к сейсморазведочным работам в бассейне реки Ориноко