Визит Александра Лукашенко в Таджикистан. Какие вопросы стоят на повестке дня?

Увеличение поставок белорусской карьерной и сельхозтехники, открытие совместных производств, а также подписание ряда двусторонних документов. Такова повестка дня официального визита Александра Лукашенко в Таджикистан.

Это уже второе посещение главой государства Душанбе. Несмотря на географическую удаленность, взаимодействие между странами за несколько последних лет сумело приобрести глубокий и разносторонний характер.

Этому весьма поспособствовал и ответный визит таджикского лидера Эмомали Рахмона, а также рабочие встречи двух президентов в Минске в 2006 и 2009 годах. Таджикистан для Беларуси – важный партнер в центрально-азиатском регионе. Например, белорусская автотехника поставляется на крупнейшие стройки по возведению местных ГРЭС.

Этот визит Александра Лукашенко призван придать новый импульс развитию двусторонних отношений. На ближайшее время намечена реализация ряда амбициозных совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Поэтому не случайно в этом году в Душанбе открылось белорусское посольство.

На переговорах среди прочего речь пойдет о поставках белорусской большегрузной и карьерной техники для горнодобывающей промышленности Таджикистана. Есть перспективы по увеличению экспорта сельхозмашин в азиатскую страну. Кроме этого, изучается возможность создания здесь сборочных производств белорусских марок с мировым именем. Таких как, например, БелАЗ.

В настоящее время Япония и Евросоюз планируют построить на юге Таджикистана крупный машинотехнический комплекс. На нем будет производиться и обслуживаться сельхозтехника для нужд Афганистана. Это открывает определенные возможности и для экспорта белорусских промышленных товаров, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Сейчас также прорабатывается вопрос о поставках в Душанбе белорусского пассажирского транспорта и участии белорусских строительных и проектировочных компаний в возведении инфраструктуры страны.

Таджикистан состоит во влиятельной Организации исламского сотрудничества. В данном случае это мощный инструмент для сбыта экспортируемых товаров на новые регионы Азии. Беларусь и Таджикистан планируют вести взаимный поиск новых секторов на рынках обеих стран.

Планируется подписание ряда документов, ключевым из которых можно считать Договор о двустороннем сотрудничестве до 2020 года.