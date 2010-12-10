Визит Александра Лукашенко в Москву: сегодня состоятся встречи в рамках ОДКБ и в формате СНГ

Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. Сегодня белорусский Президент примет участие сразу в двух официальных встречах в рамках ОДКБ: с главами государств, входящих в организацию, а также в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Во второй половине дня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Программа второго дня пребывания Александра Лукашенко не менее насыщенная. До обеда в Кремле пройдет заседание Совета коллективной безопасности. Предполагается, что главы государств-членов ОДКБ поговорят в узком кругу. Понятно, что главной темой станет безопасность. В связи с принятием председательства Беларусью подготовлен ряд инициатив: они направлены на формирование деятельной системы реагирования в кризисных ситуациях.

Уже после обеда президенты пообщаются в формате СНГ. Речь пойдет о подготовке договора о зоне свободной торговли между государствами Содружества.

Накануне в результате двусторонних переговоров Лукашенко и Медведева стала определенность в условиях поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Именно этот консенсус позволил подписать соглашения, которые до конца сформировали нормативную базу ЕЭП. Лукашенко, Назарбаев и Медведев подтвердили, что с 1 января 2012 года на территории трех стран будет функционировать Единое экономическое пространство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Мы сегодня констатируем факт создания Единого экономического пространства. Мы подписали все 17 документов, которые формируют это Единое экономическое пространство. Но, чтобы их подписать, надо было снять эти недоразумения, которые портили наши отношения. Чтобы подписать документы по ЕЭП, надо было снять вопросы этого дня. Например, вопросы таможенных пошлин между Беларусью и Россией, да и Казахстаном — на нефтепродукты, на нефть, поставляемую в Беларусь. Такие пошлины существовали. Я хочу поблагодарить всех россиян, руководство России за то, что сегодня, до встречи в рамках Таможенного союза, мы собрались в Кремле — белорусская и российская делегации, возглавляемые главами государств — и все вопросы, о которых я сказал, были сняты.