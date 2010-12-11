Визит Александра Лукашенко в Москву. Итоги

Накануне завершился визит Александра Лукашенко в Москву. За два дня белорусский Президент принял участие в саммитах СНГ и ОДКБ, а также заседании Межгоссовета ЕврАзЭС. Прорывом назвали эксперты решение на уровне глав государств добиться полноценного функционирования Единого экономического пространства с 1 января 2012 года.

Это стало возможным благодаря двусторонним переговорам Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Они встретились, чтобы снять все острые вопросы.

За эти два дня в российской столице прошли сразу несколько саммитов интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

Вне программы неожиданно возникла встреча Лукашенко и Медведева. Это была инициатива российской стороны. За час до саммита таможенной тройки и пятерки ЕврАзЭС они встретились тет-а-тет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Общались полтора часа. Оказалось – конструктивно. Несмотря на период конфронтации удалось снять все острые вопросы по нефти и газу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все вопросы, о которых я сказал, были сняты. Мы расчистили путь к подписанию всех 17 документов по ЕЭП. Поэтому это была очень важная работа для белорусов. Для Беларуси это важно тем, что мы сняли таможенные пошлины на нефть, поставляемую из Российской Федерации. Мы сняли пошлины на нефтепродукты, на ввоз сырья из Российской Федерации для наших химических предприятий. Но самое главное – мы дали нашим предприятиям, в Казахстане, России, главное – в Беларуси. Ведь для нас это очень важно, свободно конкурировать в рамках таможенного пространства.

Россия отменит пошлину на ввоз нефти в Беларусь с 1 января 2011 года. Минск будет отдавать Москве 100% пошлин от экспорта нефтепродуктов.

Вопреки скептикам стратегическим партнерам Беларуси и России удалось найти общий язык. Встречу Лукашенко и Медведева один на один назвали сенсационной. Так считает политический обозреватель Виталий Портников. Президенты урегулировали принципиальные вопросы, которые не удавалось решить.

По мнению политического эксперта Кирилла Коктыша, это решение радикально расходится с предыдущими установками российской стороны. Которые реализуются на протяжении последних лет. Это решение является огромной победой белорусской стороны, ее стоит поздравить с прорывом.

По сути этот компромисс разблокировал переход к ЕЭП. Лидеры таможенной тройки подписали последние три соглашения из пакета документов по единому экономическому пространству. Реальностью оно может стать 1 января 2012 года.

Александр Лукашенко:

Сегодня этот рынок объединяет не 10 млн человек, не 15-20 млн, а 170 млн человек. Это тоже дорогого стоит.

Уже Европейский Союз подумывает о том, как с нами выстраивать отношения. Это движение навстречу. Поэтому мы не должны себя ущербно вести. Пусть они уже считаются и подстраиваются под нас. Это важнее.

А то, что мы будем сильнее, – это безусловно. И все президенты об этом только что сказали. А в мире уважают только сильных. Беларусь в этом союзе будет только сильнее. Дай Бог, чтобы мы двигались теми же темпами, которые мы задали, формируя ЕЭП.

Если член Европейского Союза захочет вступить в наш союз, то мы, как минимум, рассмотрим эту заявку.

Во второй день общение президентов началось с формата ОДКБ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его главной темой стала безопасность. К обсуждению подготовили более 30 вопросов по работе объединения.

К Беларуси от России перешло председательство в Организации договора о коллективной безопасности. Александр Лукашенко сразу четко озвучил инициативы Беларуси.

Александр Лукашенко:

Полагаю, что эффективное и конструктивное взаимодействие во внешнеполитической сфере остается актуальным для нас всех. С учетом фактора непредсказуемости, появления угроз приоритетное значение приобретает такое направление, как создание действенной системы реагирования на кризисные ситуации. Во время предыдущей встречи в Ереване мы положили начало этому процессу. Было принято решение о необходимости совершенствования потенциала ОДКБ в сфере кризисного реагирования. Развитие наших договоренностей мы обсудим сегодня и, в случае одобрения членами Совета, подпишем соответствующие документы в данной сфере. Вместе с тем, мы только в начале пути и нам нужно будет приложить усилия, чтобы выработанные механизмы органично вписались и дополнили уже имеющийся инструментарий ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

Беларусь выступает за более тесные международные контакты ОДКБ, за проработку совместной миротворческой деятельности с ООН, а также за развитие военной составляющей этого объединения.

Последняя встреча президентов в формате СНГ оказалась неполной – без лидеров Туркмении, Молдовы и Азербайджана. Приехавшие же подтвердили, что это удобная площадка для переговоров. В том числе и по договору о свободной торговли между странами содружества. Работа над ним завершается.

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