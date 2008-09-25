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Витебская и Гомельская область – лидеры в досрочном голосовании на сегодня

25 сентября 2008 09:00
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Более 7% избирателей отдали свой голос за кандидатов в депутаты палаты представителей национального собрания четвертого созыва досрочно. Досрочно отдать свой голос за кандидата можно будет ещё в течение трёх дней до основного дня голосования. А сегодня своим правом на волеизъявление воспользовалась и председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Посещением участков Лидия Ермошина в целом осталась довольна. Техническая сторона вопроса — на должном уровне.

Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и права. В целом по республике и на этом отдельно взятом участке замечаний к досрочному голосованию у них нет. Каждый вечер отверстие в урне заклеивают в присутствии наблюдателей, неиспользованные бюллетени хранят в сейфе.

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