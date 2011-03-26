Установлены новые участники беспорядков 19-ого декабря в Минске. Как сообщили в комитете госбезопасности, подведена черта в розыске и установлении лиц, спровоцировавших погромы на Площади Независимости и принимавших в них непосредственное участие.

Накануне задержаны наиболее активные участники массовых беспорядков Мацукевич, Шерстов Гусельцев. Все они 1987-ого года рождения. В настоящее время следствие располагает неопровержимыми доказательствами того, что они в числе первых призывали людей к штурму здания Дома правительства.

Изображения именно этих лиц, призывавших толпу громить Дом правительства, чаще всего обсуждались и демонстрировались оппозиционными интернет-ресурсами, которые утверждали, что они и есть те самые "провокаторы от правоохранителей". С учетом показаний всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках можно утверждать, что слухи о якобы имевшем место подстрекательстве к погрому и массовым беспорядкам со стороны сотрудников спецслужб и правоохранительных органов беспочвенны.

Денис Гусельцев, участник беспорядков 19 декабря:

Мы подошли на ступеньки. Там Мацукевич начал кричать «Сюда, беларусы, сюда»! Махать руками. Я также начал это кричать. Шерстов кричал «беларусы, это наша страна!»



Алексей Шерстов, участник беспорядков 19 декабря:

Через некоторое время я услышал из СМИ, что есть версия, что к этому причастны белорусские спецслужбы. И что они проводили провокации на площади. Я сейчас понимаю, что это не они, так я не отношусь к спецслужбам, ни к каким другим агентствам.

Виталий Мацукевич, участник беспорядков 19 декабря:

Хочу принести свои извинения всем пострадавшим от этого, всему белорусскому народу. Всем семьям, чьи дети сейчас находятся за решеткой в местах лишения свободы.

Накануне Андрею Санникову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков 19-ого декабря в Минске, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества и вооружённом сопротивлении представителям власти. Об этом сообщили в МВД республики. По мнению следствия, вина экс-претендента на высший государственный пост в стране — полностью доказана.



Также окончено ознакомление с материалами уголовного дела Николая Статкевича. Он также обвиняется в организации массовых беспорядков. Статкевич подписал соответствующий протокол. Это первый документ за весь период предварительного расследования, в котором обвиняемый поставил свою подпись. Статкевич не высказал сомнений в доказательности своей вины. В МВД также отметили, что ознакомление с материалами уголовного дела других лиц, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках, в том числе экс-кандидата в президенты Дмитрия Усса, планируется завершить в ближайшее время, после чего дело будет передано в прокурору для направления в суд.