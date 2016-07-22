«Виноват – отвечай, не пойман – не вор»: Александр Лукашенко прокомментировал последние допинговые скандалы в спорте

Новости Беларуси. Глава государства посетил ряд могилевских заводов. Среди них «Технолит». Здесь выпускают широкую номенклатуру продукции из специальных износостойких чугунов, которые получают новым методом литья – намораживанием. Такой способ производства не имеет аналогов в мире.

Также Президент побывал на Могилевском заводе лифтового машиностроения. Александр Лукашенко ознакомился с ходом технического переоснащения предприятия и производством лифтового оборудования по современным технологиям. Здесь же Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом. Затронули тему сохранения рабочих мест, а также вопросы безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что нас должно волновать в плане безопасности – это работа экономики, предприятий. Должно работать село, должен работать город – промышленность, транспорт, связь, строительство и так далее. Если у нас будут заняты люди, будем работать, это тоже мощь государства. Все, вы можете не переживать: других проблем на сегодняшний день у белорусов нет. Главное – это экономика. Все остальное мы обеспечим. Главное – наша сплоченность. Мы не должны ходить и расслабляться, что вот там где-то воюют – ладно, пусть воюют, а мы вот тут хорошо живем. Мы не должны расслабляться. Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать эту безопасность: кого-то на место поставить, если выпил и непонятно что творит; где-то подсказать правоохранительным органам, чтобы в чувства привели кого-то. Вы свою роль сыграйте, а государство сыграет свою роль. Посмотрите статистику: около 20 детишек за первое полугодие утонули. Кто виноват? С окон начали выпадать дети на улицу. Кто виноват? Это же мы с вами должны делать! Это тоже безопасность этой семьи. А посмотрите, как мы себя ведем в автомобилях, сколько пьяниц задерживаем. А наркотики? И хоть у нас это не кричащие проблемы на фоне других, но людей то гибнет немало. Порядка 10 тысяч ежегодно мы теряем только из-за своей бесшабашности. Что касается безопасности, я еще раз повторяю: вы можете за это не переживать. Но излишне меня не критикуйте за жесткую политику.

Также могилевчане поинтересовались отношением Президента к допинговому скандалу в отношении наших спортсменов. Напомню, он разгорелся в ночь на 16 июля. Белорусских гребцов, главных претендентов на олимпийское золото в Рио, подозревают в употреблении допинга. Сейчас Национальный олимпийский комитет Беларуси отстаивает право нашей мужской сборной участвовать в главных планетарных играх четырехлетия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник того, чтобы наказание было персонифицированным. Если ты нашел виновного человека, как в России, накажи его. Но как же можно отстранить всю команду от главного спортивного праздника – Олимпиады. Взяли исключили всю команду. Начали разбираться, а фактов то нет. Вот сегодня-завтра, когда там решение будут принимать по белорусской команде. Я внимательно отслеживаю – подключил МИД, Минспорта, помощника по спорту, НОК, – железно сказал: идите, разбирайтесь, защищайте спортсменов, чего вы сидите в Минске, если они не виноваты?! Виноваты – ответят на всю катушку, еще и добавим за то, что страну позорят. Вот эти подходы «чохом» наказать, кто-то где-то сказал, фактов на руках нет, начинают гнобить. И бьют по тем, кто в перспективе может получить медали на Олимпиаде. Это говорит о том, что спорт давно стал большой политикой. И даже становится каким-то театром военных действий. Это неправильно. То есть против допинга, однозначно, надо бороться (мы, вот такие средние и малые страны от этого только выиграем), но подходить надо ко всему честно: виноват – отвечай, не пойман – не вор.