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Виктор Ющенко решил уволить генпрокурора

25 мая 2007 07:37
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25 мая в Киеве ожидается многотысячный митинг сторонников парламентской коалиции. Акция вызвана решением президента уволить генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

Ночью президент Виктор Ющенко провел совещание с руководителями силовых структур. Сейчас в здании Генпрокуратуры находится Святослав Пискун, которого Ющенко накануне освободил от обязанностей генерального прокурора. Пискун назвал это решение незаконным, поскольку его не одобрил парламент и заявил, что свой кабинет не покинет.

На сторону уволенного встал глава МВД Василий Цушко. Пискуна поддержали несколько десятков депутатов Верховной рады. Они заняли здание Генпрокуратуры и до сих пор его удерживают, чтобы не пропустить новых руководителей и сотрудников Госохраны. Силовую поддержку обеспечивает спецназ МВД. Территория ведомства оцеплена бойцами подразделения "Беркут". Исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Шемчук уже возбудил уголовное дело по статье "Захват органов власти". Виктор Янукович назвал указ Ющенко об увольнении Святослава Пискуна незаконным и выступил с телеобращением к нации.

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